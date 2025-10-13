М'янма і Тайланд: Беларусь плануе пашырыць геаграфію бязвізу

Нагадаем, што ў студзені быў запушчаны бязвізавы рэжым паміж Беларуссю і В'етнамам. У ліпені падпісана пагадненне аб узаемнай адмене візавых бар'ераў з Лаосам. У МЗС разлічваюць, што найбліжэйшым часам гэта пагадненне ўступіць у сілу. Таксама ідзе праца з М'янмай, Тайландам, Філіпінамі і шэрагам іншых краін. Пагадненне аб адмене віз таксама было падпісана падчас нядаўняга візіту ў Мінск Султана Амана. Беларускі пашпарт забяспечвае магчымасць бязвізавага ўезду ў 81 краіну свету.