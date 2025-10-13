3.69 BYN
Выстава вучняў школы мазаікі і вітража адкрылася ў Галерэі мастацтваў Шчамялёва
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Галерэі мастацтваў Леаніда Шчамялёва адкрылася выстава, якая дэманструе, як хобі можа перарасці ў сапраўднае мастацтва, - свае працы прапанавалі вучні першай у Беларусі школы мазаікі і вітража. Аўтары - людзі самых розных прафесій, для якіх творчасць стала формай самавыяўлення і новай старонкай у жыцці.
Наталля Трызна - анколаг-хірург, доктар медыцынскіх навук. Ратаваць жыцці, лячыць і дапамагаць людзям - яе штодзённая місія. Урач па прызначэнні, а яшчэ творчы чалавек. На выставе з асаблівым хваляваннем прадстаўляе свае працы.