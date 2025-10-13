3.69 BYN
На ўдзел у XXXI кінафестывалі "Лістапад" было пададзена 3 тыс. 655 заявак з 120 краін
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ледзь больш як два тыдні засталося да старту галоўнай кінападзеі краіны XXXI Мінскага міжнароднага кінафестывалю "Лістапад". І ўжо вядома, што за Гран-пры пазмагаюцца аўтары 157 карцін з 41-й краіны.
Усяго на ўдзел у конкурсе было пададзена 3 тыс. 655 заявак з 120 краін. Найбольшая колькасць - з Ірана (больш як 600), а таксама Індыі і Расіі.
Кінафорум пройдзе з 31 кастрычніка па 7 лістапада пад слоганам "Гісторыя, якая змяняе погляд".