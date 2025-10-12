У Беларусі з'явіцца сучасны комплекс па вытворчасці субстрату для вырошчвання шампіньёнаў

Работа з надзейнымі партнёрамі і эфектыўнае імпартазамяшчэнне - адна з галоўных стратэгій для добрага выніку ў любой сферы. Так, у Шчучыне працуе адно з найбуйнейшых прадпрыемстваў па вырошчванні шампіньёнаў. Сёння бізнес выходзіць на новы ўзровень: побач з вёскай Янчукі ўзводзіцца комплекс па вытворчасці субстрату - асновы грыбаводства. Яго запуск дазволіць поўнасцю забяспечыць фабрыку сыравінай і знізіць залежнасць ад імпартных паставак. Падрабязнасці ў відэа.