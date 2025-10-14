Заява Трампа абваліла фондавы рынак на 450 млрд долараў

Напальваецца гандлёвае супрацьстаянне Вашынгтона і Пекіна. Дональд Трамп заявіў, што ЗША могуць спыніць гандаль з Кітаем у шэрагу галін з-за нежадання апошняга імпартаваць амерыканскія сельскагаспадарчыя прадукты. На думку гаспадара Белага дома, адмова Пекіна ад куплі тавараў з вырашчанай у Штатах соі, якая стварае цяжкасці для мясцовых фермераў, з'яўляецца актам эканамічнай варожасці.



Заява Трампа негатыўна адбілася на фондавым рынку ЗША. За лічаныя хвіліны пасля паведамлення амерыканскага прэзідэнта рынак абваліўся на 450 мільярдаў долараў.