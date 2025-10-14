3.69 BYN
Беларускі падворак, тэхніка і лепшая альтанка: выстава-кірмаш "Лесдрэўтэх" стартуе ў Мінску
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Зручная пляцоўка як для бізнесу, так і вольнага часу. Міжнародная выстава-кірмаш "Лесдрэўтэх" стартуе сёння ў Мінску. Будзе працаваць некалькі лакацый, уключаючы пляцоўку "Беларускі падворак".
Нашы лясгасы прапануюць сваю прадукцыю. Таксама пройдзе конкурс на лепшую альтанку, дзе кожная вобласць прадэманструе па два экспанаты. Для наведвальнікаў будзе працаваць цір і экалагічны маршрут, размешчаны ўсярэдзіне выставачных павільёнаў. Плануецца дэманстрацыя тэхнікі, а таксама асобная лакацыя, звязаная з вытворчасцю мёда.
Выстава прадоўжыцца да суботы ўключна. Уваход вольны. Для зручнасці наведвальнікаў арганізуюць дадатковыя транспартныя маршруты.