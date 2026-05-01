У Маскве беспілотнік урэзаўся ў жылы дом
Надзвычайнае здарэнне ў расійскай сталіцы: беспілотнік урэзаўся ў жылы дом на вуліцы Масфільмаўскай. У выніку ўдару сур'ёзна пашкоджана адна з кватэр - там выбіты сцены адразу ў трох пакоях. Паводле папярэдніх звестак, пацярпелых няма. Дзеля бяспекі жыхары будынка былі экстранна эвакуіраваны.
Відавочцы паведамляюць, што частка пашкоджанага фасада ўпала на прыпаркаваны пад вокнамі аўтамабіль. На месцы здарэння працягваюць працаваць аператыўныя службы.
Гэта першы за доўгі час выпадак, калі беспілотнаму апарату ўдалося дасягнуць гарадскі забудовы. Звычайна дроны перахопліваюць яшчэ на падлёце да расійскай сталіцы.