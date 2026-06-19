3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
У выніку ўдараў УСУ па Крыме загінулі 4 чалавекі
Украінскія беспілотнікі атакавалі Керчанскі паўвостраў. 4 чалавекі загінулі, 28 - параненыя, 14 з якіх шпіталізаваныя. Двое пацярпелых дзяцей знаходзяцца ў цяжкім стане.
Пасля ўдараў ВСУ па нафтабазе і Керчанскай паромнай пераправе, Крым апынуўся часткова абясточаны, узніклі перабоі з водазабеспячэннем. На гэтым фоне ўлады прыпынілі продаж паліва.
Сяргей Аксёнаў, кіраўнік Рэспублікі Крым:
"На крымскіх АЗС водпуск паліва за наяўны і безнаяўны разлік і за талоны юрыдычным і фізічным асобам будзе спынены. Паліва будзе адпускацца толькі дзяржаўным службам, якія забяспечваюць жыццядзейнасць і бяспеку Рэспублікі Крым. Аб усіх прынятых рашэннях, паводле рэжыму дзеяння АЗС, будзе паведамлена дадаткова".
Таксама ўлады Крыма аб'явілі пра часовае закрыццё Керчанскай паромнай пераправы. Аператыўны штаб Краснадарскага краю нагадаў аб забароне праезду цяжкагрузаў па Крымскім мосце.