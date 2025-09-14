Равенка: За вучэннямі "Захад-2025" назіраюць 23 дзяржавы, тры з іх - прадстаўнікі НАТА

Вучэнні "Захад-2025", з-за нібыта якіх Польшча закрыла мяжу, з'яўляюцца беспрэцэдэнтна адкрытымі, і мы не нясём нікому пагрозы. Аб гэтым сёння заявіў памочнік міністра абароны Беларусі падчас практычнага этапу манеўраў. Валерый Равенка адзначыў, што яшчэ летась усе 56 дзяржаў АБСЕ былі апавешчаны аб правядзенні самай буйной ваеннай актыўнасці на тэрыторыі нашай краіны. Акрамя таго, у красавіку 2025 года была перапрацавана задума вучэння. Удвая скарочаны ўдзел і колькасць асабістага складу і тэхнікі. А ўсе манеўры перанеслі ўглыб Беларусі.

"На дадзеным вучэнні сёння прысутнічаюць прадстаўнікі парадку 23 дзяржаў. З іх тры прадстаўнікі дзяржаў - членаў НАТА, 17 прадстаўнікоў ваенна-дыпламатычнага корпуса, прадстаўнік Цэнтра па прадухіленні канфліктаў АБСЕ, які прыбыў з асабістага дазволу генеральнага сакратара АБСЕ. Дадзенаму прадстаўніку мы прадаставілі магчымасць наведаць усе воінскія падраздзяленні, якія прымаюць удзел у дадзеным вучэнні, усе палігоны, а таксама правесці размову з вайскоўцамі як Рэспублікі Беларусь, так і Расійскай Федэрацыі".