У Каіры ўзгаднілі рэалізацыю першага этапа плана Трампа

Ізраіль і ХАМАС узгаднілі першы этап мірнага плана Трампа. Як паведамляюць СМІ, у найбліжэйшыя 48 гадзін можа адбыцца абмен заложнікамі і зняволенымі.

Бакі працягваюць абмеркаванне наступных крокаў, але ўжо дасягнутыя дамоўленасці ў Каіры сталі найбуйнейшым зрухам з пачатку канфлікту. Паводле ўмоў, ХАМАС абавяжацца вызваліць усіх заложнікаў, а Ізраіль - адвесці войскі да ўзгодненай лініі.

Генсак ААН павітаў дасягненне дамоўленасцяў і паабяцаў узмацніць гуманітарную дапамогу ў Газе.

Як паведамляецца, Трамп плануе наведаць Блізкі Усход у рамках рэалізацыі свайго мірнага плана напрыканцы гэтага тыдня.

