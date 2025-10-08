3.69 BYN
Сенат ЗША шосты раз не змог зацвердзіць законапраект аб фінансаванні федэральнага ўрада
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У ЗША працягваецца шатдаун. Сенат шосты раз запар праваліў галасаванне па законапраектах, накіраваных на аднаўленне фінансавання федэральнага ўрада, прынамсі, частковага. Ініцыятыва не набрала неабходных 60 галасоў. Наступствы ўжо адчувальныя: масавыя звальненні і пазбаўленне зарплат.
Падатковая служба адправіла ў вымушаны водпуск амаль палову супрацоўнікаў. Раней ужо паведамлялася аб масавых звальненнях і перабоях з выплатамі ў іншых ведамствах.
Праблемы закранулі і авіяцыю. Міністр транспарту заявіў аб затрымках рэйсаў, палова з якіх выклікана недахопам авіядыспетчараў. Пры гэтым, як піша газета Le Monde, кампаніі спрабуюць апраўдаць скарачэнне наймання і звальненні, спасылаючыся на ўкараненне тэхналогій штучнага інтэлекту.