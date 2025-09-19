Глядзець анлайнПраграма ТБ
Фестываль "Жураўлі і журавіны" праходзіць у Міёрскім раёне

"Жураўлі і журавіны" - гэта самабытны беларускі фестываль, які сабраў беларусаў і замежных гасцей у Міёрскім раёне. Тут на беразе возера ўшаноўваюць пераможцаў конкурсу па добраўпарадкаванні і зборы журавін.

Балотны масіў Ельня займае першае месца ў Беларусі па запасах гэтай ягады. У рамках фестывалю таксама гучалі мелодыі з кожнага раёна Віцебскай вобласці.

Для аматараў прыродных краявідаў арганізавалі экскурсіі на балота Ельня і бясплатныя аўтобусы для назірання за жураўлямі праз тэлескоп.

Дзмітрый Марозаў, дырэктар агенцтва па турызме:

"Вельмі важна зараз знайсці варыянты манетызацыі прадуктаў, якія прапаноўваюцца тут, без шкоды прыродзе і тым унікальным тэрыторыям, якія прыцягваюць вялікую колькасць турыстаў".

Таксама ў праграме фестывалю - выпечка і мясная прадукцыя з ягадамі, натуральныя морсы і сувеніры ад мясцовых рамеснікаў. Увечар гасцей чакае святочная дыскатэка.

