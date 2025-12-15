3.68 BYN
2.95 BYN
3.45 BYN
На плошчы Перамогі ў Віцебску запалілі галоўную ёлку вобласці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Навагодняя казка прыйшла ў паўночны рэгіён - на плошчы Перамогі ў Віцебску яркімі агнямі заззяла галоўная ёлка вобласці.
За святочную атмасферу адказвалі сотні казачных персанажаў - Дзяды Маразы і Снягуркі прайшлі па цэнтральнай вуліцы горада. Калону зімовых чараўнікоў суправаджаў духавы аркестр і стылізаваная тэхніка.
На плошчы ўдзельнікі навагодняга парада наладзілі тэатралізаванае прадстаўленне. А пасля выступлення сімвала 2026 года - Агністага Каня - не без дапамогі чараўніцтва запалілі агні на галоўнай ёлцы вобласці (гл відэа).