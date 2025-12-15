Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Мінская вобласцьМінскГомельская вобласцьГродзенская вобласцьВіцебская вобласцьМагілёўская вобласцьБрэсцкая вобласць

На плошчы Перамогі ў Віцебску запалілі галоўную ёлку вобласці

Навагодняя казка прыйшла ў паўночны рэгіён - на плошчы Перамогі ў Віцебску яркімі агнямі заззяла галоўная ёлка вобласці.

За святочную атмасферу адказвалі сотні казачных персанажаў - Дзяды Маразы і Снягуркі прайшлі па цэнтральнай вуліцы горада. Калону зімовых чараўнікоў суправаджаў духавы аркестр і стылізаваная тэхніка.

На плошчы ўдзельнікі навагодняга парада наладзілі тэатралізаванае прадстаўленне. А пасля выступлення сімвала 2026 года - Агністага Каня - не без дапамогі чараўніцтва запалілі агні на галоўнай ёлцы вобласці (гл відэа).

Разделы:

РэгіёныГрамадстваВіцебская вобласць