3.69 BYN
2.98 BYN
3.49 BYN
Новы рэкорд жніва-2025. 8 тыс. т збожжа на рахунку камбайнера з Мінскай вобласці
Новы рэкорд жніва-2025. 8 тыс. тон збожжа на рахунку камбайнера з Мінскай вобласці. Узначальвае турнірную табліцу па асабістым намалоце на айчыннай тэхніцы Гомсельмаша Павел Шуціла з гаспадаркі "Кухчыцы" Клецкага раёна. Яго экіпаж зараз працуе на палетках суседняга Слуцкага. Там, дарэчы, таксама рэкордны ўжо агульны намалот - больш за 200 тыс. т. А каравай Мінскай вобласці на сёння - 2 млн 100 тыс. т збожжа з улікам рапсу. Гэта найбольш важкі вынік сярод усіх рэгіёнаў краіны.
Новыя рэкорды рукамі беларускіх аграрыяў. Губернатар вобласці віншуе першага ў краіне 8-тысячніка з намалотам на айчыннай тэхніцы. Гэта каманда з гаспадаркі "Кухчыцы", дзе завяршылася ўборка, цяпер экіпаж дапамагае калегам са Слуцка. Дарэчы, тут таксама гістарычны рэкорд - намалот 200 тыс. т збожжа з рапсам.
Ураджайнасць на палях цэнтральнага рэгіёна складае 48,8 ц/га (гэта на 8 больш, чым летась). Уборка па раёнах вобласці завершана амаль на 100 %. Агульны каравай па краіне - 8 млн 300 тыс. тон збожжа з улікам рапсу. Уклад Мінскай вобласці - 2 млн 100 тыс. тон. У лідарах па намалоце Нясвіж, Слуцк і Капыль.