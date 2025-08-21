3.70 BYN
Пад Асіповічамі праходзіць палявы выхад гармат "Мста-Б"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ключавым гульцом на полі была і застаецца артылерыя. У арсенале беларускай арміі практычна ўсе наяўныя віды сістэм: ад гаўбіц, якія буксіруюцца, да аператыўна-тактычных комплексаў.
Пад Асіповічамі праходзіць чарговы палявы выхад гармат "Мста-Б". Гэта гармата - пра дакладнасць, надзейнасць і добрую далёкасць стральбы. З гэтай гаўбіцай параўнаюцца нешматлікія на дыстанцыі да 30 км у якасці паражэння цэлі.
Выкарыстаюць на вучэнні артылерысты і беспілотнікі. Малая авіяцыя прымяняецца практычна на кожным занятку. Дроны дапамагаюць як весці разведку аб'ектаў непрыяцеля, так і карэкціраваць агонь.