У Гомельскім палацава-паркавым ансамблі адбудзецца старт акцыі "Нашы дзеці"
15 снежня ў Гомельскім палацава-паркавым ансамблі стартуе акцыя "Нашы дзеці". Адкрыццё пройдзе ў фармаце тэлемоста з усімі рэгіёнамі Беларусі. Дзеці ўбачаць творчыя нумары.
Рэспубліканская акцыя пад патранатам Прэзідэнта з 15 снежня па 14 студзеня па традыцыі аб'яднае больш за мільён хлопчыкаў і дзяўчынак з усіх рэгіёнаў краіны. Дзятву чакаюць навагоднія паказы, арт-фестывалі, конкурсы і мноства цёплых сустрэч. На працягу месяца кіраўнікі рэспубліканскіх органаў дзяржкіравання, прадстаўнікі арганізацый і грамадскіх аб'яднанняў наведаюць больш за 150 устаноў - дзіцячыя інтэрнаты, арганізацыі аховы здароўя, цэнтры карэкцыйна-развівальнага навучання і рэабілітацыі, школы, дзіцячыя дамы сямейнага тыпу.
Галоўная мэта - падарыць увагу і клопат тым, хто больш за ўсё ў гэтым мае патрэбу. Акцыя, якая стала ўжо добрай традыцыяй, праходзіць з 1995 года.
У 2024 годзе ўдзельнікі наведалі звыш 130 устаноў. Больш за 64 тыс. беларускіх рублёў было сабрана для дапамогі дзецям з захворваннямі сэрца. Прафсаюзы на правядзенне мерапрыемстваў і падарункі выдзелілі каля 35 млн рублёў.
Адной з галоўных падзей стане Галоўная ёлка краіны ў Палацы Рэспублікі. Ад імя кіраўніка дзяржавы на свята запрошаныя дзеці з усіх рэгіёнаў ва ўзросце ад 8 да 14 гадоў з сацыяльна ўразлівых катэгорый, дзеці пад апекай, тыя, хто страціў бацькоў, а таксама школьнікі, якія дабіліся высокіх вынікаў у вучобе, спорце і творчасці.
У праграме таксама паўдзельнічаюць дзеці з Расіі. У студзені для тысяч хлопчыкаў і дзяўчынак свае дзверы зноў расчыніць Палац Незалежнасці. Там адбудуцца тры навагоднія паказы для выхаванцаў прыёмных, апякунскіх і шматдзетных сем'яў, школ-інтэрнатаў і дзіцячых дамоў. Па традыцыі тут жа пройдзе баль для лепшай моладзі краіны.