У Гомельскім палацава-паркавым ансамблі адбудзецца старт акцыі "Нашы дзеці"

У 2024 годзе ўдзельнікі наведалі звыш 130 устаноў. Больш за 64 тыс. беларускіх рублёў было сабрана для дапамогі дзецям з захворваннямі сэрца. Прафсаюзы на правядзенне мерапрыемстваў і падарункі выдзелілі каля 35 млн рублёў.

У праграме таксама паўдзельнічаюць дзеці з Расіі. У студзені для тысяч хлопчыкаў і дзяўчынак свае дзверы зноў расчыніць Палац Незалежнасці. Там адбудуцца тры навагоднія паказы для выхаванцаў прыёмных, апякунскіх і шматдзетных сем'яў, школ-інтэрнатаў і дзіцячых дамоў. Па традыцыі тут жа пройдзе баль для лепшай моладзі краіны.