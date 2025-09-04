3.70 BYN
У Гродне адбылося ўрачыстае ўскладанне кветак да брацкай магілы воінаў і партызан
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Гродну спаўняецца 897 гадоў. Старт святочным мерапрыемствам далі 5 верасня ўрачыстым мітынгам і ўскладаннем кветак да помніка савецкім воінам і партызанам у парку Жылібера. Памяць герояў ушанавалі хвілінай маўчання. У цырымоніі таксама прынялі ўдзел госці з КНР і Расіі.
Таксама 5 верасня ў Гродне адкрыюць новую пліту на "Алеі кіно" ў гонар фільма пра Вялікую Айчынную вайну "Прыгодны да нестраявой". А 6 верасня ў горадзе адбудзецца маштабнае свята, будуць працаваць дзясяткі цікавых лакацый і пройдзе вялікі музычны канцэрт.