У Заслаўі праходзяць "Дажынкі" Мінскай вобласці. Сюды прыехалі тысячы ўдзельнікаў і гасцей. Сярод іх ёсць і героі-хлебаробы.

Па традыцыі фестываль - гэта адкрыццё значных аб'ектаў. Так, у Заслаўі заклалі капсулу на месцы будаўніцтва фізкультурна-аздараўленчага комплексу.

"Дажынкі" ў Заслаўі ўражваюць сваім размахам і каларытам. Тут прадставілі непаўторныя караваі - у кожнага раёна і Мінскай вобласці. У самога Заслаўя зараз ёсць новы музей пад адкрытым небам, а таксама моладзевы парк.

"Гэты аб'ект ствараўся для таго, каб у горадзе быў дом для моладзі, якая займаецца ваенна-патрыятычным рухам. Тут створана ўсё для таго, каб навучыць бяспечна жыць".