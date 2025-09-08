3.69 BYN
Уборачная-2025: у Віцебскай вобласці намалацілі 1 млн т збожжа
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Віцебская вобласць пераадолела мільённую мяжу па намалоце збожжа разам з рапсам. Ураджайнасць культур вышэйшая, чым у 2024 годзе. Гэта заслуга агранамічнай службы, камбайнераў, вадзіцеляў.
Ушаноўвалі хлебаробаў 9 верасня прама ў полі. Дапамогу паўночнаму рэгіёну аказалі аграрыі з іншых абласцей Беларусі. Гэта значна паскорыла працэс жніва, бо кожны пагодлівы дзень быў на рахунку. 100-тысячны намалот пераадолелі 2 раёны вобласці - Віцебскі і Аршанскі. Яны традыцыйна знаходзяцца ў лідарах.
Аграрыям паўночнага рэгіёна засталося намалаціць найбольш складаныя ўчасткі. Задача - не толькі сабраць кожнае зярнятка, але і захаваць золата беларускіх палёў.