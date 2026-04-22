Сейм Літвы прыняў закон аб будаўніцтве палігона недалёка ад мяжы з Беларуссю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Нягледзячы на масавыя пратэсты мясцовых жыхароў, Сейм Літвы прыняў закон аб будаўніцтве палігона недалёка ад мяжы з Беларуссю.
За стварэнне ваеннага аб'екта прагаласавалі больш чым сто дэпутатаў. Зараз гэты закон засталося падпісаць прэзідэнту. У Мінабароны растлумачылі, што рашэнне звязана з сітуацыяй у галіне бяспекі і ростам патрэбнасцяў у навучанні літоўскай арміі і саюзнікаў па НАТА.
Плануецца, што першыя вучэнні ў Капчаместысе пачнуць праводзіць ужо ў 2028 годзе, а стрельбішчы абсталююць к 2030 году.
Пасяджэнне сейма суправаджалася пратэстамі.
Людзі прыйшлі з плакатамі "Літва - не ваенная тэрыторыя!". Удзельнікі акцыі называюць праект стварэння палігона злачынствам і заклікаюць не знішчаць лясы і жывёл дзеля чарговага ваеннага аб'екта.