Сейм Літвы прыняў закон аб будаўніцтве палігона недалёка ад мяжы з Беларуссю

За стварэнне ваеннага аб'екта прагаласавалі больш чым сто дэпутатаў. Зараз гэты закон засталося падпісаць прэзідэнту. У Мінабароны растлумачылі, што рашэнне звязана з сітуацыяй у галіне бяспекі і ростам патрэбнасцяў у навучанні літоўскай арміі і саюзнікаў па НАТА.