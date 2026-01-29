31 студзеня Магілёў прымае Адкрыты кубак Беларусі па лёгкай атлетыцы

Шэставік Мацвей Волкаў, штурхачы ядра Алег Тамашэвіч і Яўген Брыгі, бар'ерысты Руслана Раманоўская і Віталь Парахонька, бегуны Таццяна Шабанава, Вячаслаў Скудны і Ян Слома - гэтыя і многія іншыя вядомыя беларускія спартсмены 31 студзеня ў Магілёве пазмагаюцца за медалі Адкрытага кубка краіны ў памяшканні.

Турнір па лёгкай атлетыцы, у адрозненне ад папярэдніх гадоў, стаў аднадзённым і дапаможа зразумець трэнерскаму штабу, у якой форме беларускія атлеты ўваходзяць у новы сезон.