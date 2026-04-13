Беларускія батутысты заваявалі 14 медалёў на чэмпіянаце Еўропы

Зборная Беларусі па скачках на батуце з трыумфам вярнулася з чэмпіянату Еўропы. З Партугаліі спартсмены прывезлі 14 медалёў, з якіх 9 вышэйшай вартасці.

Упершыню ў кар'еры тытул чэмпіёна Еўропы ў індывідуальных скачках пакарыўся лідару нацкаманды, двухразоваму алімпійскаму чэмпіёну Івану Літвіновічу.

У жанчын у асабістым заліку серабро ў Яны Лебедзевай. Акрамя гэтага, у камандных турнірах - мужчынскіх і жаночых - беларускія зборныя ўзнімаліся на вышэйшую ступень п'едэстала, як і ў сінхронных скачках.

Высокі клас на чэмпіянаце Еўропы ў Партугаліі пацвердзілі юніёрскі і моладзевы саставы зборнай Беларусі.

