Беларусы выйгралі 14 медалёў на чэмпіянаце Еўропы па скачках на батуце

Бліскуча для беларусаў склаўся чэмпіянат Еўропы па скачках на батуце. На спаборніцтвах у Партугаліі нашы спартсмены заваявалі 14 медалёў, 9 з якіх вышэйшай спробы.



Двухразовы алімпійскі чэмпіён Іван Літвіновіч стаў трыумфатарам у індывідуальных скачках у кантынентальным першынстве ўпершыню ў кар'еры. У жанчын у асабістым заліку серабро прымерыла Яна Лебедзева.



У камандных турнірах - як у мужчын, так і ў жанчын - нашы зборныя на вышэйшай прыступцы п'едэстала, як і ў сінхронных скачках. З выдатным выступленнем атлетаў павіншаваў кіраўнік Нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі Віктар Лукашэнка.