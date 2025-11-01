3.70 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Сіла, хуткасць і вынослівасць: як прайшоў для беларусаў ЧС па пажарна-выратавальным спорце
Аўтар:Вікторыя Радзевіч
Беларускія ратавальнікі чарговы раз даказалі, што іх камандную працу складана перасягнуць, і паказалі высокі ўзровень айчыннай школы падрыхтоўкі.
Вырашылася інтрыга тыднёвых спартыўных баталій, якія прайшлі ў сталіцы Саудаўскай Аравіі (20-ы чэмпіянат па пажарна-выратавальным спорце сярод мужчын і 11-ы - сярод жанчын).
На стадыёне ў Эр-Рыядзе разгарнулася жорсткая барацьба на шляху да вышэйшай прыступкі п'едэстала.
Стадыён імя прынца Фейсала бин Фахта знаходзіцца ў самым сэрцы сталіцы Саудаўскай Аравіі. Трыбуны змяшчаюць 22,5 тыс. чалавек. У іншы час тут праходзяць мясцовыя
футбольныя матчы. Але на тыдзень гэта пляцоўка пераўтварылася ў арэну, на якой у сіле і хуткасці спаборнічалі ратавальнікі амаль з 20 краін свету (падрабязнасці ў відэа).