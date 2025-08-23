Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

У Кітаі адбыўся чэмпіянат свету сярод чалавекападобных робатаў

У Кітаі прайшлі Сусветныя гульні чалавекападобных машын. Па выніках мерапрыемства ўзнік шэраг пытанняў, адно з якіх - як штучны інтэлект сёння здольны змяняць рэальнасць і ўплываць на сусветныя працэсы? Ужо зараз можна зрабіць прамежкавыя высновы аб развіцці сучасных робатаў.

Чэмпіянат свету ў Пекіне прайшоў з удзелам 280 каманд з 16 краін. Робаты спаборнічалі на рынгу, стадыёне, футбольным полі, а таксама паказвалі, на што здольныя ў побыце і на вытворчасцях. Але важна, што ўсё гэта яны рабілі пад наглядам людзей.