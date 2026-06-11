3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
У Мінску ля Ратушы разгарнуўся фестываль кітайскай народнай культуры "Чай для гармоніі свету"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Дэгустацыя сапраўднага кітайскага чаю і магчымасць дакрануцца да культуры старажытнага Усходу. Сотні мінчан і гасцей сталіцы 13 чэрвеня ля Ратушы сабраў фестываль кітайскай народнай культуры.
Ад духмяных байхавых напояў усіх сартоў да страў кітайскай кухні і майстар-класаў (напрыклад, па выпальванні традыцыйных узораў на дрэве і кераміцы), а яшчэ маштабны канцэрт на летняй сцэне Верхняга горада з удзелам студэнтаў Інстытута Канфуцыя з БДУ, БНТУ і Універсітэта замежных моў.
Чайная цырымонія свету праходзіць у Мінску ў такім маштабным фармаце ўжо чацвёрты раз. Мерапрыемства ўмацоўвае ўзаемаадносіны паміж краінамі не толькі ў культурнай сферы, але таксама ў прамысловасці і турызме.