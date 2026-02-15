3.72 BYN
17 лютага ў Жэневе стартуе новы раўнд перамоў ЗША і Ірана па ядзернай праграме
Аўтар:Рэдакцыя news.by
17 лютага ў Жэневе павінен адбыцца другі раўнд перамоў ЗША і Ірана па ядзернай праграме Тэгерана. Пасрэднікам пры кансультацыях выступае Аман.
Амерыканскі бок узначаліць спецпасланік прэзідэнта ЗША Стывен Уіткаф, Іран прадставіць кіраўнік МЗС Абас Аракчы.
Напярэдадні перамоў ён абмеркаваў з кіраўніком МАГАТЭ ядзерную праграму Тэгерана. Паводле ацэнкі іранскага боку, Вашынгтон выпрацаваў больш рэалістычную пазіцыю адносна гэтага пытання.
Кіраўніцтва Ірана гатова на кампрамісы для дасягнення ядзернай дамоўленасці з ЗША, калі амерыканцы будуць гатовыя абмяркоўваць здыманне санкцый.
Паводле інфармацыі CNN, у рамках патэнцыяльнага пагаднення Тэгеран і Вашынгтон могуць абмеркаваць магчымасць дазволу ЗША доступу да прыродных рэсурсаў Ірана.