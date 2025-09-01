3.69 BYN
2 верасня Польшча, Літва і Латвія пачалі ваенныя вучэнні ля меж з Беларуссю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
НАТА, які абяцаў не пашырацца на ўсход, ужо ў поўнай амуніцыі стаіць на беларускіх межах. Найбуйнейшыя ваенныя вучэнні "Жалезны абаронца" стартавалі ў Польшчы.
Задзейнічана звыш 30 тыс. вайскоўцаў і 600 адзінак тэхнікі. Асаблівая ўвага надаецца адпрацоўцы наступальных ударных сістэм і найноўшай ваеннай тэхнікі. І ўсё гэта ў непасрэднай блізкасці з межамі Беларусі і Расіі.
Паралельна 2 верасня стартуюць яшчэ адны вучэнні ў Латвіі. А гэта яшчэ 12 тыс. вайскоўцаў НАТА плюс тэхніка і ваенныя самалёты. Гэтыя манеўры прадоўжацца да 8 кастрычніка.
У Літве таксама стартавалі ваенныя вучэнні, якія прадоўжацца 2 месяцы. Да канца кастрычніка больш за 17 тыс. салдат будуць адпрацоўваць сваю агрэсію на сушы, моры і ў паветры.