22 студзеня ў Давосе Трамп плануе падпісаць статут Савета міру

22 студзеня на палях эканамічнага форуму ў Давосе Трамп плануе правесці ўрачыстую цырымонію падпісання статуту новастворанага Савета міру.

Гэта структура зоймецца аднаўленнем сектара Газа, але яна мае ўсе шанцы ператварыцца ва ўплывовую міжнародную арганізацыю з самымі шырокімі кампетэнцыямі і паўнамоцтвамі.

На гэты момант вядома, што запрашэнні ўступіць у Савет міру накіраваны 50 краінам. Чакаецца, што ў цырымоніі падпісання возьмуць удзел прадстаўнікі 35 дзяржаў. Згоду на членства ў Савеце міру далі Беларусь, Турцыя, Пакістан, Аргенціна, Узбекістан, Казахстан, Ізраіль, Венгрыя і дзясяткі іншых краін.

Катэгарычна адмовіліся ад членства Францыя, Германія і Вялікабрытанія. На гэты момант не вядомы рашэнні ўлад Кітая, Індыі і Расіі. Масква, як заяўлена, гатова заплаціць мільярд долараў у фонд Савета міру, але толькі з замарожаных Захадам сваіх актываў. Да падзей у Давосе прыкавана ўвага ўсяго свету.

