25 жніўня ў Фінляндыі стартавалі ваенныя вучэнні НАТА ля расійскіх меж

НАТА тым часам пачынае вучэнні ля расійскіх меж. У Фінляндыі сёння стартуюць манеўры сіл спецыяльнага прызначэння краін альянсу. Задзейнічана больш як 1,5 тыс. байцоў элітных падраздзяленняў.

У манеўрах бяруць удзел вайскоўцы з Еўропы і ЗША. Да 12 верасня яны будуць адпрацоўваць аператыўныя магчымасці НАТА ва ўмовах Паўночнай Еўропы. У вучэннях задзейнічаюць наземную, марскую і паветраную ваенную тэхніку альянсу.