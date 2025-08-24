3.70 BYN
25 жніўня ў Фінляндыі стартавалі ваенныя вучэнні НАТА ля расійскіх меж
Аўтар:Рэдакцыя news.by
НАТА тым часам пачынае вучэнні ля расійскіх меж. У Фінляндыі сёння стартуюць манеўры сіл спецыяльнага прызначэння краін альянсу. Задзейнічана больш як 1,5 тыс. байцоў элітных падраздзяленняў.
У манеўрах бяруць удзел вайскоўцы з Еўропы і ЗША. Да 12 верасня яны будуць адпрацоўваць аператыўныя магчымасці НАТА ва ўмовах Паўночнай Еўропы. У вучэннях задзейнічаюць наземную, марскую і паветраную ваенную тэхніку альянсу.