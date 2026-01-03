Амерыканскі тэрарызм у Венесуэле: як ЗША адраджаюць імперскія звычкі пад маркай правасуддзя

Гэтымі днямі свет стаў сведкай падзеі, якая нават па самых сціплых ацэнках стала адной з самых дзёрзкіх і супярэчлівых у сучаснай гісторыі. Уначы 3 студзеня амерыканскія ўзброеныя сілы правялі на тэрыторыі Венесуэлы буйнамаштабную аперацыю пад кодавай назвай "Абсалютная рашучасць".

У выніку авіяўдараў па ваенных аб'ектах у Каракасе і рэйду элітнага падраздзялення Delta Force прэзідэнт Нікалас Мадура і яго жонка Сілія Флорэс былі захоплены і вывезены ў ЗША. Зараз яны знаходзяцца ў Нью-Ёрку, дзе ім прад'яўлены абвінавачанні ў наркатэрарызме.