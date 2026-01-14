3.71 BYN
Амерыканскія прадстаўнікі правялі ў Вашынгтоне сустрэчу з кіраўнікамі МЗС Даніі і Грэнландыі
У Вашынгтоне адбыліся перамовы міністраў замежных спраў Даніі і Грэнландыі з амерыканскімі прадстаўнікамі. Як заявілі ў Белым доме, бакі дамовіліся стварыць рабочую групу, якая будзе сустракацца кожныя два-тры тыдні па пытанні аб набыцці Грэнландыі ЗША. Перагаворшчыкі ўпэўніліся, што амерыканскі прэзідэнт не збіраецца адмаўляцца ад сваіх прэтэнзій на востраў. Што ж Еўропа? З заявай выступіла кіраўнік Еўракамісіі.
Урсула фон дэр Ляен, старшыня Еўракамісіі:
"Цалкам відавочна, што Грэнландыя можа разлічваць на нашу палітычную, эканамічную і фінансавую падтрымку. Што датычыцца яе бяспекі, то абмеркаванне пытанняў бяспекі ў Арктыцы з'яўляецца, першым чынам, ключавым пытаннем НАТА. Але я таксама хачу падкрэсліць, што Арктыка і бяспека ў Арктыцы - абедзве гэтыя тэмы з'яўляюцца ключавымі для Еўрапейскага саюза і маюць для нас вялікае значэнне".
Вялікабрытанія і Нарвегія прапанавалі ў мэтах абароны Грэнландыі запусціць аперацыю НАТА "Арктычны вартавы". Пакуль жа асобныя краіны расказалі пра свае планы па абароне вострава. Францыя адправіць у Грэнландыю 15 вайскоўцаў, Германія - 13. Ад Фінляндыі і Нарвегіі на востраў прыбудуць па два чалавекі. Ад Нідэрландаў і Вялікабрытаніі - па аднаму. Урады Польшчы і Іспаніі і ўвогуле афіцыйна адмовіліся адпраўляць сваіх вайскоўцаў на далёкі востраў.
Раней Трамп заклікаў НАТА да добраахвотнага вываду дацкіх войскаў з тэрыторыі Грэнландыі і падкрэсліў, што скандынаўская краіна не зможа абараніць востраў "дзвюма сабачымі запрэжкамі".