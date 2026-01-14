Амерыканскія прадстаўнікі правялі ў Вашынгтоне сустрэчу з кіраўнікамі МЗС Даніі і Грэнландыі

"Цалкам відавочна, што Грэнландыя можа разлічваць на нашу палітычную, эканамічную і фінансавую падтрымку. Што датычыцца яе бяспекі, то абмеркаванне пытанняў бяспекі ў Арктыцы з'яўляецца, першым чынам, ключавым пытаннем НАТА. Але я таксама хачу падкрэсліць, што Арктыка і бяспека ў Арктыцы - абедзве гэтыя тэмы з'яўляюцца ключавымі для Еўрапейскага саюза і маюць для нас вялікае значэнне".