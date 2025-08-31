3.69 BYN
Атрымаўшы статус партнёра, Лаос стаў 27-м аднадумцам ШАС
Колькасць краін - аднадумцаў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва (ШАС) вырасла да 27 з прыняццем у аб'яднанне Лаоса ў якасці партнёра. Пра гэта паведамляе ТАСС са спасылкай на заяву кіраўніка МЗС КНР Ван І.
"Было прынята рашэнне аб'яднаць назіральнікаў і партнёраў па дыялогу ШАС у адзіную катэгорыю партнёраў ШАС, - паведаміў ён на прэс-канферэнцыі па выніках саміту арганізацыі ў горадзе Цяньцзінь. - Мы таксама вырашылі прыняць Лаос у якасці партнёра, пашырыўшы сям'ю ШАС да 27 аднадумцаў і прадоўжыўшы яе рост".
Да нядаўняга моманту ШАС уключала 10 дзяржаў-членаў (Беларусь, Расія, Індыя, Іран, Казахстан, Кыргызстан, Кітай, Пакістан, Таджыкістан і Узбекістан), 2 краіны-назіральнікі (Афганістан і Манголія) і 14 партнёраў па дыялогу (Азербайджан, Арменія, Бахрэйн, Егіпет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдзівы, М'янма, Непал, ААЭ, Саудаўская Аравія, Турцыя і Шры-Ланка). На саміце ў Цяньцзіне статус назіральнікаў змяніўся, у выніку разам з Лаосам партнёраў стала 17.
Сёлета саміт ШАС праходзіць у Цяньцзіне 31 жніўня - 1 верасня. У ім бяруць удзел лідары больш чым 20 дзяржаў, а таксама кіраўнікі 10 міжнародных арганізацый.