Атрымаўшы статус партнёра, Лаос стаў 27-м аднадумцам ШАС

"Было прынята рашэнне аб'яднаць назіральнікаў і партнёраў па дыялогу ШАС у адзіную катэгорыю партнёраў ШАС, - паведаміў ён на прэс-канферэнцыі па выніках саміту арганізацыі ў горадзе Цяньцзінь. - Мы таксама вырашылі прыняць Лаос у якасці партнёра, пашырыўшы сям'ю ШАС да 27 аднадумцаў і прадоўжыўшы яе рост".