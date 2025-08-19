Глядзець анлайнПраграма ТБ
Беларускія памідоры паляцелі ў космас на борце біяспадарожніка "Біён-М"-2

Уся ўвага на Байканур. Там літаральна гадзіну таму адбыўся нестандартны запуск.

Вучні школ з Расіі і Беларусі адправілі на арбіту насенне таматаў на борце біяспадарожніка "Біён-М"-2.

Гэта сумесны праект навучэнцаў Саюзнай дзяржавы. Насенне паляціць на арбіту не толькі ўнутры, але і знадворку спадарожніка. У касмічным экстрыме насенне, як і ўвесь "экіпаж" біяспадарожніка (а гэта мышы, мухі і мурашкі) прабудуць месяц і вернуцца на Зямлю (падрабязнасці ў відэа).