Bild: Берлін уразае дапамогу ўкраінскім бежанцам

Берлін робіць больш жорсткай сацыяльную палітыку ў дачыненні да ўкраінскіх бежанцаў, піша Bild. Дапамогі пазбавяцца ўсе ўкраінцы, якія прыбылі ў Германію пасля 1 красавіка 2025 года. Ім будзе выплачвацца дапамога, як і іншым просьбітам сховішча, што ў грашовым выражэнні значна менш, чым зараз. Такая мера - частка плана па стымуляванні мігрантаў да працаўладкавання.

Зараз у Германіі знаходзіцца больш за 1 млн украінцаў, пры гэтым толькі траціна з іх знайшла працу. Улады ФРГ такім чынам маюць намер знізіць нагрузку на сацыяльную сістэму.

