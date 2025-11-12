3.67 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Bild: Берлін уразае дапамогу ўкраінскім бежанцам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Берлін робіць больш жорсткай сацыяльную палітыку ў дачыненні да ўкраінскіх бежанцаў, піша Bild. Дапамогі пазбавяцца ўсе ўкраінцы, якія прыбылі ў Германію пасля 1 красавіка 2025 года. Ім будзе выплачвацца дапамога, як і іншым просьбітам сховішча, што ў грашовым выражэнні значна менш, чым зараз. Такая мера - частка плана па стымуляванні мігрантаў да працаўладкавання.
Зараз у Германіі знаходзіцца больш за 1 млн украінцаў, пры гэтым толькі траціна з іх знайшла працу. Улады ФРГ такім чынам маюць намер знізіць нагрузку на сацыяльную сістэму.