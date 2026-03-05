Блізкі Усход у агні - адбыўся масіраваны абмен ударамі з боку Ірана і Ізраіля

На Блізкім Усходзе не сціхае пажар ваеннага канфлікту. У Тэгеране неба зноў палала ад разрываў ізраільскіх ракет. Відавочцы паведамлялі пра моцныя пажары, у тым ліку ў раёне аэрапорта.

У Саудаўскай Аравіі сілы СПА збілі чатыры іранскія дроны, накіраваныя на нафтавае радовішча Шэйба ў пустыні Руб-эль-Халі. Таксама іранскія БПЛА і ракеты паразілі ваенную базу ЗША Вікторыя недалёка ад аэрапорта Багдада. У ААЭ, на амерыканскай ваеннай базе знішчаны сістэма СПА Patriot, ангары для беспілотнікаў і самалётаў і радар. Паводле даных КСІР, база выкарыстоўвалася амерыканскімі сіламі пры атацы на жаночую школу ў Мінабе. У Кувейце пасля ўдараў іранскімі ракетамі ўзнік пажар на базе Алі-Салем.