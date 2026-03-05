3.74 BYN
Блізкі Усход у агні - адбыўся масіраваны абмен ударамі з боку Ірана і Ізраіля
На Блізкім Усходзе не сціхае пажар ваеннага канфлікту. У Тэгеране неба зноў палала ад разрываў ізраільскіх ракет. Відавочцы паведамлялі пра моцныя пажары, у тым ліку ў раёне аэрапорта.
Са свайго боку, Іран працягвае серыю ўдараў па амерыканскіх аб'ектах у рэгіёне. КСІР заявілі аб новай хвалі атак на Ізраіль. Выбух адбыўся ў раёне Іерусаліма. Выбухі фіксуюцца ў Дубаі. Папярэдне, іранскі беспілотнік упаў на тэрыторыі міжнароднага аэрапорта.
У Саудаўскай Аравіі сілы СПА збілі чатыры іранскія дроны, накіраваныя на нафтавае радовішча Шэйба ў пустыні Руб-эль-Халі. Таксама іранскія БПЛА і ракеты паразілі ваенную базу ЗША Вікторыя недалёка ад аэрапорта Багдада. У ААЭ, на амерыканскай ваеннай базе знішчаны сістэма СПА Patriot, ангары для беспілотнікаў і самалётаў і радар. Паводле даных КСІР, база выкарыстоўвалася амерыканскімі сіламі пры атацы на жаночую школу ў Мінабе. У Кувейце пасля ўдараў іранскімі ракетамі ўзнік пажар на базе Алі-Салем.
Напярэдадні іранскія вайскоўцы запусцілі ракету класа "зямля – мора" ў бок амерыканскага авіяносца "Аўраам Лінкольн". ЗША накіравалі ў Чырвонае мора авіяносец "Джэральд Форд". Раней ён разам з групай эсмінцаў выконваў баявыя задачы ЗША супраць Ірана, знаходзячыся ва Усходнім Міжземнамор'і. Акрамя таго, ЗША размясцілі на базе Аўда ў Ізраілі эскадрыллю стэлс-знішчальнікаў F-35 у складзе 12 самалётаў.
Працягваецца аперацыя Ізраіля супраць групоўкі "Хезбала" ў Ліване. У выніку авіяўдараў у даліне Бекаа на ўсходзе краіны загінулі тры чалавекі. Ізраільскія вайскоўцы распачалі спробу высадзіць дэсант з верталётаў у горным раёне на мяжы Лівана і Сірыі, аднак сустрэлі супраціўленне.