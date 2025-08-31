3.69 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Bloomberg, Financial Times і Reuters аднадушныя: у Цяньцзіне куецца новае ўладкаванне свету
Саміт ШАС у Кітаі ў цэнтры ўвагі сусветных СМІ. Большасць, у тым ліку Bloomberg, Financial Times і Reuters аднадушныя: у Цяньцзіне куецца новае ўладкаванне свету.
Daily Mail наракае, што Расія, Кітай, КНДР і дзясяткі іншых краін адважыліся выявіць непадпарадкаванне Захаду і зусім не лічаць сябе ізгоямі. А New York Times заяўляе: мерапрыемства стала трыумфам знешнепалітычнай стратэгіі Сі Цзіньпіна.
Global Times адзначае: саміт стаў сведчаннем імкнення Кітая да ўмацавання супрацоўніцтва і развіцця дыялогу паміж цывілізацыямі. Выданне China Daily прыводзіць меркаванні журналістаў з Францыі, Пакістана, Ірана, Індыі, Бразіліі і Науру. Саміт называюць ключавой платформай для сумесных намаганняў па гарантаванні бяспекі, садзейнічанні эканамічнаму росту і мірнаму развіццю на аснове даверу. На гэтым фоне Asia Times адзначае занепакоенасць заходніх экспертаў, якія бачаць у збліжэнні краін ШАС упэўнены крок на шляху да шматпалярнасці.