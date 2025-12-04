Блумберг: кансультацыі ЗША і Украіны не прывялі да прарыўных вынікаў

Два дня кансультацый прадстаўнікоў ЗША і Украіны, якія адбыліся ў Фларыдзе, не прывялі да прарыўных вынікаў, паведамляе агенцтва Блумберг.

Тым не менш, Дзярждэп ЗША адзначыў "канструктыўны характар абмеркаванняў". Паведамляецца, што бакі ўзгаднілі рамкі мер бяспекі і магчымыя меры для падтрымання трывалага міру.

Як перадае Блумберг са спасылкай на еўрапейскія крыніцы, зараз у ЕС разглядаюць два сцэнарыі выхаду ЗША з канфлікту ва Украіне. Згодна з адным з іх, Трамп заявіць, што баявыя дзеянні ва Украіне - гэта "вайна Еўропы", але прадоўжыць продаж зброі НАТА. Другі прадугледжвае спыненне любой дапамогі Кіеву і аслабленне націску на Расію.