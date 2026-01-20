3.72 BYN
Больш як 10 краін прынялі запрашэнне аб уступленні ў Савет міру
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэм'ер-міністр Ізраіля Нетаньяху абвясціў, што ўвойдзе ў састаў Савета міру па ўрэгуляванні сітуацыі ў сектары Газа. Пра намер удзельнічаць у новай арганізацыі заявілі таксама ў Азербайджане.
Запрашэнні ўвайсці ў састаў Савета міру раней былі накіраваны многім замежным лідарам, у тым ліку Прэзідэнту Беларусі Аляксандру Лукашэнку. Беларусь, нараўне з Венгрыяй, Канадай, ААЭ і Марока, публічна пацвердзіла свой удзел.
Усяго ж запрашэнне прынялі больш як 10 краін, пра гэта паведаміў тэлеканал CBS са спасылкай на крыніцы. Мяркуецца, што Трамп стане старшынёй Савета міру.
Падпісанне ўстаноўчых дакументаў плануецца правесці 22 студзеня на палях Сусветнага эканамічнага форуму ў Давосе.