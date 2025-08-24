3.70 BYN
Брытанскія ўлады рыхтуюцца да масавай гібелі насельніцтва
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Улады Брытаніі рыхтуюцца да масавых смерцяў сярод насельніцтва. Мясцовыя СМІ даведаліся пра закупкі Міністэрствам унутраных спраў Злучанага Каралеўства мабільных моргаў і халадзільных камер. Публічна пра гэта не аб'яўлялася.
Журналістам удалося знайсці дакументы аб тэндэрах - на працягу найбліжэйшых чатырох гадоў на перавозныя моргі Лондан плануе выдзеліць парадку 10 млн долараў.
СМІ адзначаюць, што маштабы і сакрэтнасць такой падрыхтоўкі выклікаюць боязь. У адрозненне ад кавіднага перыяду брытанскія ўлады пачалі падрыхтоўку да масавай гібелі людзей загадзя.