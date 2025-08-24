3.70 BYN
China Daily: Кіеў сам перашкаджае міру
Кіеў сам перашкаджае завяршэнню канфлікту з Расіяй. Пра гэта піша China Daily. Выданне падкрэслівае, што для правядзення дзейснай сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным Уладзімір Зяленскі павінен прыкласці намаганні да дасягнення кансенсусу, а не толькі вінаваціць Маскву ў тым, што яна "робіць усё", каб перашкодзіць сустрэчы.
Пазіцыя Украіны поўная супярэчнасцяў, адзначае выданне, замест намаганняў па аднаўленні міру Кіеў ускладняе сітуацыю нанясеннем удараў па энергааб'ектах, у прыватнасці, нафтаправоду "Дружба", які забяспечвае пастаўкі нафты ў Венгрыю і Славакію.
China Daily таксама піша, што адзіным бокам канфлікту, які выйграў, на гэты момант з'яўляюцца ЗША. Яны забяспечылі сабе будучы прыбытак ад рэдказямельнай здзелкі, а таксама пад эгідай крызісу ва Украіне прымусілі краіны НАТА павялічыць ваенныя выдаткі.