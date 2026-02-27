3.75 BYN
"Чырвоных ліній больш няма": Іран абстрэльвае ракетамі амерыканскія базы ў адказ на ўдар па сталіцы
Ізраіль і ЗША нанеслі па Іране масіраваны ракетны ўдар. Вядома, што не менш як 30 выбухаў прагрымела ў сталіцы краіны, Тэгеране, а таксама ў найбуйнейшых гарадах.
Паводле даных улад іранскай сталіцы, ракетнымі залпамі Ізраіля былі знішчаны жылыя дамы, паведамляецца пра шматлікія ахвяры.
Для Ірана зараз няма чырвоных ліній, заявіў Al Jazeera высокапастаўлены іранскі чыноўнік. Іран гэтымі хвілінамі наносіць удары ў адказ па шэрагу ваенных аб'ектаў ЗША на Блізкім Усходзе.
Грукочуць выбухі ў Цэнтры абслугоўвання Пятага флота Злучаных Штатаў у Бахрэйне. Ёсць звесткі аб ракетных ударах па амерыканскіх аб'ектах у Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, у прыватнасці - у Абу-Дабі.
На базе ЗША ў Іарданіі таксама грукочуць выбухі. Паводле апошніх паведамленняў, Іран вырабіў пуск ракет па атамным авіяносцы ВМС ЗША. Пакуль не зразумела, наколькі паспяхова спраўляецца з ракетнымі залпамі амерыканскае СПА. Ізраіль абвясціў пра заклік 70 тыс. рэзервістаў.