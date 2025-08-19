Глядзець анлайнПраграма ТБ
Духавенства і журналісты: апублікаваны спіс асуджаных ва Украіне па палітычных матывах

Міжнародны "Клуб народнага адзінства" апублікаваў спіс з 368 чалавек, якія затрыманы або асуджаны ва Украіне па палітычных або рэлігійных матывах.

У спіс увайшлі каля 270 грамадскіх дзеячаў, 32 прадстаўнікі духавенства, 15 журналістаў. Сярод асуджаных, якія знаходзяцца пад хатнім арыштам і ў месцах зняволення па надуманых абвінавачаннях, епіскапы Украінскай праваслаўнай царквы Маскоўскага патрыярхата і шэраг дэпутатаў.

Дэкларацыю аб іх вызваленні накіруюць прэзідэнтам РФ Уладзіміру Пуціну і ЗША Дональду Трампу.

Акрамя таго, клуб паведамляе, што ўсяго па палітычных матывах ва Украіне пазбаўлены волі каля 7 тыс. чалавек, аднак спісы гэтых асоб засакрэчаны Службай бяспекі Украіны.