3.67 BYN
2.94 BYN
3.44 BYN
Еўрасаюз адмаўляецца прызнаваць легітымнасць в. а. прэзідэнта Венесуэлы Дэлсі Радрыгес
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Еўрасаюз адмаўляецца прызнаваць легітымнасць в. а прэзідэнта Венесуэлы Дэлсі Радрыгес пасля захопу Мадуры амерыканскімі вайскоўцамі. Прадстаўнік Еўракамісіі заявіла, што ЕС не лічыць легітымным прэзідэнтам ні Мадуру, ні Радрыгес, але пры гэтым Брусель мае намер падтрымліваць з ёй "абмежаваныя кантакты" для практычных патрэб.
Эксперты расцэньваюць пазіцыю ЕС як прамое ўмяшанне ва ўнутраныя справы суверэннай дзяржавы і падтрымку агрэсіўных дзеянняў Вашынгтона, якія асуджаюць лідары новага светапарадку, у тым ліку і Беларусь.