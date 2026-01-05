Глядзець анлайнПраграма ТБ
Еўрасаюз адмаўляецца прызнаваць легітымнасць в. а. прэзідэнта Венесуэлы Дэлсі Радрыгес

Еўрасаюз адмаўляецца прызнаваць легітымнасць в. а прэзідэнта Венесуэлы Дэлсі Радрыгес пасля захопу Мадуры амерыканскімі вайскоўцамі. Прадстаўнік Еўракамісіі заявіла, што ЕС не лічыць легітымным прэзідэнтам ні Мадуру, ні Радрыгес, але пры гэтым Брусель мае намер падтрымліваць з ёй "абмежаваныя кантакты" для практычных патрэб.

Эксперты расцэньваюць пазіцыю ЕС як прамое ўмяшанне ва ўнутраныя справы суверэннай дзяржавы і падтрымку агрэсіўных дзеянняў Вашынгтона, якія асуджаюць лідары новага светапарадку, у тым ліку і Беларусь.

У свецеЕўропа