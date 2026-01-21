3.74 BYN
ЕС пачне закупліваць узбраенне, тэхніку і ледаколы для баявых дзеянняў у Арктыцы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Еўраcаюз татальна ўзбройваецца. Ён пачне закупліваць узбраенне і тэхніку, у тым ліку ледаколы, для баявых дзеянняў у Арктыцы. Пра гэта заявіла кіраўнік Еўракамісіі фон дэр Ляен.
Яна адзначыла, што да гэтага моманту ЕС недастаткова інвеставаў у Арктыку і яе бяспеку, таму настаў час актывізавацца ў гэтым напрамку.
19 студзеня фон дэр Ляен абмеркавала пытанні па Грэнландыі з генеральным сакратаром НАТА, прэзідэнтам Францыі, прэм'ерам Брытаніі, канцлерам Германіі і прэм'ер-міністрам Італіі. Вынікам сустрэчы стала заява аб тым, што ЕС мае намер заўсёды абараняць свае стратэгічныя і эканамічныя інтарэсы.