ЕС пачне закупліваць узбраенне, тэхніку і ледаколы для баявых дзеянняў у Арктыцы

Еўраcаюз татальна ўзбройваецца. Ён пачне закупліваць узбраенне і тэхніку, у тым ліку ледаколы, для баявых дзеянняў у Арктыцы. Пра гэта заявіла кіраўнік Еўракамісіі фон дэр Ляен.