ЕС рыхтуе контрмеры ў дачыненні да ЗША
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Кіраўнікі дзяржаў і ўрадаў краін ЕС рыхтуюцца да экстраннага саміту па сітуацыі вакол Грэнландыі. На крызіснай нарадзе абмяркуюць агульны адказ на пагрозу прэзідэнта ЗША ўвесці 10-працэнтныя пошліны супраць Германіі і яшчэ сямі краін Еўропы.
У Еўракамісіі пацвердзілі, што тэарэтычна ўжо ў пачатку лютага могуць уступіць у сілу спецыяльныя тарыфы ЕС на амерыканскія тавары на агульную суму 93 млрд еўра. Еўрапейскія контрмеры закрануць шырокі спектр амерыканскіх тавараў, уключаючы самалёты, аўтамабілі, ялавічыну, віскі і цытрусавыя. Нагадаем, раней Еўрасаюз адхіліў гандлёвае пагадненне са Злучанымі Штатамі.