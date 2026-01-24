3.74 BYN
2.85 BYN
3.33 BYN
Эскалацыя напружанасці: захоўваецца высокая рызыка ўдару ЗША па Іране
Аўтар:Рэдакцыя news.by
ЗША могуць нанесці ўдар па Іране ў найбліжэйшыя суткі, запэўніваюць крыніцы СМІ. Вярхоўны лідар Ірана схаваўся ў падземным бункеры.
Сярод трывожных сігналаў - засяроджванне авіяноснай ударнай групы ВМС ЗША на Блізкім Усходзе і завяршэнне перакідвання амерыканскіх войскаў у Ізраіль для ўзмацнення абароны.
На гэтым фоне Іран спрабуе захаваць кантроль унутры краіны і дэманструе гатоўнасць да жорсткай рэакцыі.