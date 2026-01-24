Глядзець анлайнПраграма ТБ
Эскалацыя напружанасці: захоўваецца высокая рызыка ўдару ЗША па Іране

ЗША могуць нанесці ўдар па Іране ў найбліжэйшыя суткі, запэўніваюць крыніцы СМІ. Вярхоўны лідар Ірана схаваўся ў падземным бункеры.

Сярод трывожных сігналаў - засяроджванне авіяноснай ударнай групы ВМС ЗША на Блізкім Усходзе і завяршэнне перакідвання амерыканскіх войскаў у Ізраіль для ўзмацнення абароны.

На гэтым фоне Іран спрабуе захаваць кантроль унутры краіны і дэманструе гатоўнасць да жорсткай рэакцыі.

