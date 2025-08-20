3.70 BYN
Эстонія забараніла імпарт ізабутана з Беларусі і Расіі
Чарговы варожы крок і выстрал сабе ў нагу - Эстонія ўвяла забарону на імпарт ізабутана з Беларусі і Расіі. Пакуль абмежаванні будуць дзейнічаць на нацыянальным узроўні.
Аднак Талін мае намер дабіцца такога ж рашэння на ўзроўні ЕС, заявіў міністр замежных спраў балтыйскай рэспублікі. Ён адзначыў, што ў снежні 2024 года Еўрасаюз забараніў імпарт звадкаванага прыроднага газу з абедзвюх краін, аднак пастаўкі ЗПГ працягваліся пад выглядам бутану.
Згодна з Дэпартаментам статыстыкі Эстоніі, з-за санкцый аб'ёмы перавалкі грузаў у мясцовых партах працягваюць зніжацца. У студзені-чэрвені 2025 года яны зменшыліся на 6 % у параўнанні з тым жа перыядам 2024 года.
Пры гэтым эксперты папярэджваюць, што поўнае спыненне эканамічных адносін з Беларуссю і Расіяй можа прывесці да поўнага закрыцця партоў.