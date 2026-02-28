Глядзець анлайнПраграма ТБ
Іран атакаваў амерыканскую базу Аль-Харыр

Іран другі раз за некалькі гадзін атакаваў амерыканскую базу Аль-Харыр каля аэрапорта Эрбіля ў Іраку. Паводле даных агенцтва Fars, на ёй размешчаны амерыканскія сілы спецпрызначэння.

Нагадаем, Іран адказвае на атакі ЗША і Ізраіля, якія яны пачалі напярэдадні.

Таксама адна з іранскіх ракет ударыла па гатэлі "Крон Плаза" у сталіцы Бахрэйна Манаме. Вялізны слуп дыму ў гэтыя хвіліны і з боку амерыканскай ваеннай базы ў Катары - Доха.

