Іран атакаваў амерыканскую базу Аль-Харыр
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Іран другі раз за некалькі гадзін атакаваў амерыканскую базу Аль-Харыр каля аэрапорта Эрбіля ў Іраку. Паводле даных агенцтва Fars, на ёй размешчаны амерыканскія сілы спецпрызначэння.
Нагадаем, Іран адказвае на атакі ЗША і Ізраіля, якія яны пачалі напярэдадні.
Таксама адна з іранскіх ракет ударыла па гатэлі "Крон Плаза" у сталіцы Бахрэйна Манаме. Вялізны слуп дыму ў гэтыя хвіліны і з боку амерыканскай ваеннай базы ў Катары - Доха.
Фота Unsplash