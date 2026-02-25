Іран не плануе спыняць ядзерную праграму і вывозіць з краіны энергетычны ўран

26 лютага ў Жэневе прайшлі непрамыя перамовы Ірана і ЗША. Па іх выніку паступае супярэчлівая інфармацыя.

Прадстаўнікі амерыканскага боку заявілі, што кансультацыі завяршыліся безвынікова і падстаў для аптымізму няма. Аднак пазней дыпламаты Амана, якія выступалі пасрэднікамі на перамовах, заявілі, што бакам удалося дабіцца значнага прагрэсу.

У заходніх СМІ з'явілася інфармацыя, што амерыканцы ўсяляк падштурхоўваюць Тэль-Авіў да атакі на Тэгеран, пасля чаго гатовы будуць уступіць у вайну самі. У Ізраіль працягваюць прыбываць самалёты-запраўшчыкі ВПС ЗША.