Іран не плануе спыняць ядзерную праграму і вывозіць з краіны энергетычны ўран
26 лютага ў Жэневе прайшлі непрамыя перамовы Ірана і ЗША. Па іх выніку паступае супярэчлівая інфармацыя.
Прадстаўнікі амерыканскага боку заявілі, што кансультацыі завяршыліся безвынікова і падстаў для аптымізму няма. Аднак пазней дыпламаты Амана, якія выступалі пасрэднікамі на перамовах, заявілі, што бакам удалося дабіцца значнага прагрэсу.
На гэты момант вядома, што Іран не плануе спыняць сваю ядзерную праграму і вывозіць з краіны энергетычны ўран, аднак узровень узбагачэння можа абмяркоўвацца і, скажам, быць зафіксаваны на ўзроўні ў 20 %. Вашынгтон, аднак, патрабуе большага.
У заходніх СМІ з'явілася інфармацыя, што амерыканцы ўсяляк падштурхоўваюць Тэль-Авіў да атакі на Тэгеран, пасля чаго гатовы будуць уступіць у вайну самі. У Ізраіль працягваюць прыбываць самалёты-запраўшчыкі ВПС ЗША.